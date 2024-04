Viabuy, apri il tuo conto online con IBAN e Mastercard in 8 minuti

Senza banca, senza scartoffie e senza stress: con Viabuy puoi finalmente avere il tuo conto online con IBAN dicendo addio alle classiche e noiose pratiche legate all’apertura di un conto. Grazie alla registrazione paperless, infatti, l’apertura del conto avviene il soli 8 minuti. Effettuando la verifica dei dati completamente online, riceverai la tua carta Mastercard entro soli pochi giorni.

Dunque, il conto Viabuy è come un conto in banca, ma senza banca. Che cosa significa? Avrai un conto con IBAN personale lussemburghese e tedesco, Mastercard ed app per smartphone e nessuna linea di credito! Inoltre, il saldo del conto è disponibile per pagamenti con carta e trasferimenti bancari, mentre la ricarica è veloce e sicura con bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e molto altro.

Se vuoi personalizzare persino la tua carta, Viabuy ti consente di scegliere la tua Viabuy Debit Mastercard in nero oppure oro: funzionalità e servizi sono identici, l’unica differenza è il colore!

Apri il tuo conto online senza scartoffie

Pratico è conveniente, Viabuy rappresenta oggi l’alternativa ai classici conti che richiedono tante scartoffie e conseguente stress. Oggi, invece, puoi aprire il tuo conto online Viabuy con Mastercard in modo semplice, senza complicate verifiche di solvibilità, senza offerte speciali.

Vuoi che i tuoi soldi siano al sicuro? Con la Viabuy Prepaid Mastercard, emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE, puoi gestire al meglio il tuo denaro. Tuttavia, grazie all’apposita garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard ti protegge anche da eventuali frodi.

Che aspetti? Apri subito il tuo conto online e ricorda che con il tuo IBAN personale puoi ricaricare il conto comodamente tramite bonifico mentre con l’app VIABUY sul cellulare, hai sempre tutto a portata di mano. Non perdere altro tempo!