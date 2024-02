Viabuy: apri il tuo nuovo conto online in meno di 8 minuti

Le proposte di banking che ti vengono fatte ogni giorno sono troppe e non sai quale scegliere? Oggi parliamo di Viabuy, una soluzione che tantissimi utenti hanno già deciso di scegliere. Scopriamo insieme le sue caratteristiche nel dettaglio e perchè conviene rispetto alle altre proposte attualmente presenti sul mercato.

Scegliendo Viabuy è come avere un conto in banca, ma senza banca! Cosa significa? Con questa soluzione hai a disposizione non solo un conto con IBAN personale, ma anche una Mastercard ed app dedicata per gestire al meglio le tue finanze direttamente tramite il tuo smartphone. In più con Viabuy non hai nessuna linea di credito e l’intero saldo del conto è disponibile per pagamenti con carta e trasferimenti bancari. Ad ottimizzare il tutto, la possibilità di effettuare ricariche veloci e sicure con bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e altre opzioni.

Viabuy: il conto online senza banca

Puoi aprire il tuo conto in meno di 8 minuti! Ti basta effettuare una semplice registrazione paperless, procedere con la verifica direttamente online e aspettare di ricevere a casa la tua Mastercard. Non a caso, la Viabuy Mastercard contactless ti protegge con le più moderne tecnologie di sicurezza e un conto personale e indipendente.

