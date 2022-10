VIABUY: la carta MasterCard senza conto corrente

VIABUY è l’alternativa alle carte di credito: senza scartoffie, senza complicate verifiche di solvibilità, senza offerte speciali e soprattutto senza banca.

La carta VIABUY è una carta del circuito MasterCard, disponibile in versione oro o nera, con i numeri in rilievo e che non presenta alcuna differenza rispetto a una convenzionale carta di credito. Con VIABUY non corri il rischio di spendere più di quanto hai a disposizione: puoi spendere solo il denaro che hai caricato sul conto, ricevi notifiche di transazione istantanee e senza fido hai sempre tutto sotto controllo.

Per ottenerla basterà aprire il tuo nuovo conto seguendo una facile procedura di registrazione online direttamente dal tuo cellulare o computer. Non sono necessarie pratiche cartacee o appuntamenti in presenza, se hai sede nell’UE, il tasso di accettazione è quasi del 100%.

Una volta aperto il conto la tua VIABUY MasterCard sarà spedita il giorno lavorativo seguente.

Il conto è dotato di un codice IBAN specifico, proprio come un conto corrente. Puoi depositare denaro sul conto tramite bonifico bancario oppure far versare il tuo stipendio utilizzando direttamente il tuo IBAN personale. Con il tuo IBAN puoi anche ricaricare il conto istantaneamente, ovunque tu sia attraverso un’ampia gamma di opzioni di ricarica specifiche per il Paese in cui vivi ( ad esempio SOFORT, EPS, iDeal)

I tuoi soldi saranno al sicuro: la VIABUY Prepaid Mastercard è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE.

La VIABUY Mastercard contactless ti protegge con le più moderne tecnologie di sicurezza e un conto personale e indipendente. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard ti protegge dalle frodi.

Tramite VIABUY potrai effettuare pagamenti tramite carta, effettuare bonifici bancari e prelievi di contanti presso i bancomat.

Per il conto VIABUY con carta di debito Debit Mastercard sussiste una quota di emissione una tantum pari a 69,90 euro.

