Viabuy: IBAN e prepagata MasterCard facile da aprire

Viabuy è una prepagata con circuito di pagamento MasterCard, abbinata a un IBAN personale, pensata per essere sicura e flessibile: può infatti essere richiesta in pochissimi minuti e gestita dall’applicazione disponibile per Android e iOS.

Viabuy: cosa include il conto

Viabuuy è, come già menzionato, innanzitutto facile da richiedere. La procedura online, che dura pochissimo tempo, necessita soltanto l’inserimento dei dati personali dopo aver selezionato il colore della carta. Una volta completata, la spedizione all’indirizzo indicato avverrà già il giorno lavorativo successivo alla richiesta d’apertura e, una volta arrivata a casa, la carta è già pronta per gli acquisti.

Per quanto riguarda i costi, la quota di emissione è di 69,90€, mentre il canone ha una cadenza annuale di 19,90€. Le ricariche sono possibili in diversi modi, tra cui bonifico SEPA, SEPA, SOFORT, Giropay, carta e trasferimento diretto da altro conto Viabuy. Ricaricando via bonifico o carta, la commissione sarà rispettivamente dello 0,9% e dell’1,75% dell’importo ricaricato, mentre i trasferimenti eseguiti da altri conti Viabuy sono gratuiti, così come l’emissione di bonifici SEPA.

La carta prepagata MasterCard garantisce il massimo della sicurezza: oltre al classico chip EMV, utilizza infatti il sistema di verifica 3D Secure, per la conferma di ogni transazione eseguita tramite un codice monouso inviato al dispositivo collegato al conto. Oltre a ciò, la carta è anche emessa da un istituto di moneta elettronica regolamentato sotto le leggi europee ed ha una garanzia di rimborso Zero Liability che ti protegge in caso di frode

Viabuy è accettata in tutto il mondo e consente di prelevare presso tutti gli ATM aderenti al circuito. L’applicazione consente di visualizzare il saldo e avere il controllo diretto sulla carta, impostando dei limiti geografici, di spesa e di prelievo, oppure sospendendola temporaneamente.

La procedura di richiesta non ha alcun tipo di requisito in termini di reddito.