VIABUY: l'alternativa al conto corrente bancario

VIABUY è un’alternativa ai tradizionali conti bancari che permette di avere una carta prepagata Mastercard collegata ad un conto online con IBAN Lussemburghese, e un’app per smartphone per tenere sotto controllo le proprie spese in ogni momento.

Per ottenere la carta VIABUY non è necessaria alcuna verifica di solvibilità o reddito dimostrabile. La procedura per l’attivazione del conto richiede pochi minuti e si può effettuare online da smartphone o computer.

Trattandosi di una carta che funziona su base ricaricabile, l’accettazione non dipende dal reddito, dalla nazionalità o dalla storia di credito Per richiederla è necessario essere maggiorenni e risiedere su territorio europeo. Una volta completata la registrazione, la carta verrà spedita il giorno lavorativo successivo all’ordine e recapitata in pochi giorni.

La carta Matercard VIABUY è disponibile in versione oro o nera, presenta il nome del titolare e i numeri della carta stampati in rilievo come le carte di credito tradizionali. Grazie al circuito di pagamento Mastercard la carta è ampiamente accettata online e nei negozi di tutto il mondo, e consente di prelevare contanti presso gli ATM del circuito in oltre 210 paesi.

La carta può essere ricaricata istantaneamente attraverso diverse opzioni tra cui SOFORT, EPS, iDeal, Giropay. È anche possibile depositare denaro tramite bonifico bancario oppure accreditare lo stipendio utilizzando l’IBAN personale. I fondi saranno disponibili sul proprio conto VIABUY per pagamenti tramite carta, bonifici bancari e prelievi di contanti.

La VIABUY Prepaid Mastercard è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard si è protetti dalle frodi.

