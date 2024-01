Viabuy: il conto online abbinato una prepagata MasterCard

Cerchi un conto facile da gestire, per gli acquisti di tutti i giorni? Con Viabuy hai un IBAN personale abbinato a una prepagata MasterCard e diversi vantaggi. La carta permette di essere ricaricata all’istante e si richiede con una procedura di pochi minuti direttamente dalla pagina ufficiale. Tutti gli acquisti sono protetti dalle tecnologie proprietarie di sicurezza offerte da MasterCard.

Viabuy: le caratteristiche del conto

Viabuy è un conto estremamente accessibile. Non è necessario avere un reddito dimostrabile e non si viene sottoposti al controllo della solidità finanziaria per ottenere la carta, come in altri prodotti. Lo apri in 8 minuti online, con una verifica rapida e con una spedizione che avviene il giorno lavorativo successivo all’attivazione.

Insieme alla prepagata, hai anche a disposizione un conto online associato a un IBAN, tramite cui ricaricare la carta o ricevere denaro, come lo stipendio o un accredito da parte di amici, parenti e altro. Trattandosi di una MasterCard accettata ovunque, puoi utilizzare la carta anche per i tuoi acquisti anche all’estero, fare spese online senza nessuna linea di credito! L’intero saldo che hai caricato è infatti disponibile per i pagamenti con la carta e i trasferimenti bancari.

Gestisci tutto dall’app per smartphone Android e iOS, per visualizzare il saldo, i movimenti, gestire i massimali periodici di spesa e prelievo, oppure bloccare e riattivare la carta quando vuoi. Puoi ricaricarla all’istante ovunque ti trovi. Oltre che con l’IBAN, puoi farlo direttamente dall’app tramite altra carta oppure con una varietà di servizi.

È emessa da un istituto di credito autorizzato e regolamentato in europa, i tuoi soldi sono quindi sempre al sicuro, anche quando acquisti grazie alla garanzia di rimborso totale Zero Liability, con cui sei protetto dalle frodi.

Se vuoi richiedere Viabuy, vai nella pagina ufficiale, toccando o cliccando “Apri ora il tuo conto” per avviare la procedura.

