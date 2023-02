VIABUY: la Carta Prepaid Mastercard senza verifiche di solvibilità

VIABUY è una Carta Prepaid Mastercard con IBAN che si può richiedere online senza controlli bancari, su reddito e sulla tua solvibilità: per attivarla non è richiesto un conto bancario, non viene effettato alcun credit check e non sarà necessario presentare prove di reddito o buste paghe.

La carta VIABUY è una carta appartenente al circuito Mastercard, personalizzabile e disponibile in versione oro o nera, con i numeri in rilievo e che non presenta alcuna differenza rispetto a una convenzionale carta di credito.

Per ottenerla basterà seguire la procedura di registrazione online direttamente da smartphone o computer. Basterà inserire i propri dati, verificare il numero di cellulare e la carta sarà personalizzata e spedita il giorno lavorativo successivo.

Il Carta VIABUY include conto con IBAN specifico per i trasferimenti SEPA che può essere utilizzato come un conto completamente operativo, anche per accreditare lo stipendio. In alternativa, la carta può essere ricaricata in qualsiasi momento e istantaneamente, attraverso un’ampia gamma di opzioni di ricarica come SOFORT, EPS, iDeal.

La Carta VIABUY consente di effettuare acquisti online e in negozio presso oltre 40 milioni di esercenti che accettano Mastercard, e permette di controllare sempre le spese effettuate grazie alle notifiche istantanee.

Il saldo del conto è sempre accessibile in modo sicuro tramite l’app VIABUY o tramite browser web, questo permette di tenere sotto controllo tutto ciò che riguarda il conto: saldo, versamenti, prelievi ecc.

In più la carta offre la massima protezione con garanzia di rimborso totale in caso di frode questo ti consente di fare i tuoi acquisti in totale tranquillità.

Per conoscere l’offerta completa di VIABUY clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.