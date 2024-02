Viabuy: la prepagata per i tuoi acquisti con IBAN dedicato

Viabuy è un servizio di conto online che offre una soluzione pratica e flessibile per le spese di tutti i giorni. Si tratta di una carta prepagata MasterCard abbinata a un IBAN dedicato, perfetto per essere usato nelle transazioni quotidiane, come gli acquisti, l’invio di denaro o altro. Il processo di apertura del conto è semplice e veloce, richiede solo 8 minuti con una procedura che completi online e ricevi la carta il giorno lavorativo successivo all’attivazione, direttamente a casa.

Viabuy: tutti i dettagli della prepagata MasterCard con IBAN

Per aprire Viabuy non è necessario soddisfare alcun requisito in termini di reddito o altro. La apri velocemente dalla pagina ufficiale e la ricarichi all’istante per i tuoi acquisti negli e-commerce o nei negozi fisici. Le transazioni sono al sicuro grazie a 3D Secure di MasterCard, che verifica ogni movimento in uscita con codice univoco OTP inviato via SMS.

La carta è associata a un IBAN personale dedicato, che può essere utilizzato per ricaricare la carta gratuitamente o ricevere denaro, come lo stipendio o un accredito da parte di amici, parenti e altro. Trattandosi un una carta che fa uso del circuito MasterCard, uno dei più diffusi al livello mondiale, può essere utilizzata in qualsiasi attività commerciale di qualsiasi paese ed essere quindi accettata pressoché ovunque.

Può essere interamente controllato su smartphone tramite l’app disponibile per Android e iOS, che ti permette di gestire il saldo, i movimenti e impostare la cifra massima che puoi spendere e prelevare ogni mese dagli ATM. Naturalmente, non manca la possibilità di sospendere e riattivare la carta in ogni momento.

Viabuy è emessa da un istituto di credito autorizzato e regolamentato in Europa, tutti i tuoi soldi sono quindi sempre al sicuro. Inoltre, sei protetto dalle frodi grazie alla garanzia di rimborso totale Zero Liability.

Richiedila ora e non perderti tutti i vantaggi e le comodità che ha da offrire!

