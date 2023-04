VIABUY, l’alternativa che cercavi al conto corrente classico

Non devi affidarti esclusivamente alla carta di debito del tuo conto corrente classico per gestire i pagamenti in negozio e online.

Esistono numerose valide alternative, tra cui VIABUY, una carta conto con IBAN, che si è guadagnata la reputazione di soluzione ampiamente utilizzata e apprezzata.

Per alcuni, infatti, può addirittura rappresentare una valida alternativa al tradizionale conto. La scelta di una carta conto con IBAN ti consente di accedere a una carta prepagata.

Questa carta può essere immensamente conveniente per le transazioni online e POS, insieme ai prelievi di contanti presso gli sportelli automatici.

È dotata di un saldo unico, indipendente dal conto associato, che puoi comodamente ricaricare in qualsiasi momento.

Comunemente nota come “prepagata ricaricabile”, VIABUY può essere ricaricata secondo le tue esigenze.

Perché VIABUY come alternativa al conto corrente classico?

Quando si tratta di carte conto dotate di IBAN, entra in gioco un ulteriore livello di funzionalità.

A differenza dei tradizionali IBAN legati al conto corrente classico, la presenza di un IBAN legato ad una carta prepagata offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di disporre e ricevere bonifici che possono essere utilizzati anche per ricaricare il saldo della carta prepagata.

Inoltre, la carta prepagata dotata di proprio IBAN offre la comodità dell’accredito dello stipendio e della pensione, oltre alle utenze domiciliari.

Questo approccio semplificato alla gestione del denaro elimina la necessità di un conto standard.

VIABUY ti offre una valida soluzione se stai cercando una carta conto online comoda con IBAN. La piattaforma ti fornisce un approccio onnicomprensivo alla gestione delle tue finanze.

VIABUY ti consente di accedere a un conto online con un IBAN tedesco e lussemburghese. Inoltre, fornisce una MasterCard prepagata che puoi usare praticamente ovunque nel mondo, incluso l’utilizzo online. Entra nel link qui sotto per aprire il conto:

Ricaricare il saldo della tua carta è un gioco da ragazzi con l’opzione di un bonifico bancario diretto, gratuito.

Oltre a facilitare pagamenti e trasferimenti senza costi, l’app VIABUY ti offre la comodità di gestire la tua carta e il saldo.

L’app consente inoltre di utilizzare l’IBAN per tutte le tue transazioni finanziarie primarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.