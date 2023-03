VIABUY rende la gestione del denaro più semplice a costi azzerati

Sei stufo di attendere il tuo turno in banca e dell’eccessiva burocrazia per aprire un conto? Ti serve un servizio che renda la gestione del denaro più semplice, magari senza costi? VIABUY è la soluzione perfetta.

Grazie alla carta prepagata MasterCard contactless, avrai a tua completa disposizione un conto con IBAN.

Non devi mostrare il tuo reddito e neanche essere sottoposto alla verifica Schufa. Vediamo i dettagli di questo conto.

Con VIABUY gestione del denaro semplificata senza costi

VIABUY ti offre una serie di vantaggi, tra cui la carta prepaid MasterCard contactless. Questa carta è l’alternativa intelligente a una carta di credito classica, ma con il vantaggio di eliminare il rischio di spendere più di quanto hai a disposizione.

Inoltre, con le notifiche immediate sulle transazioni e l’assenza di una linea di credito, potrai facilmente tenere traccia delle tue transazioni. In questo modo, la gestione del denaro diventa molto più facile.

Il conto corrente e la carta sono legati. L’IBAN lussemburghese e tedesco ti consente di inviare bonifici bancari in area SEPA senza pagare nulla.

Tramite l’app VIABUY potrai gestire in totale autonomia tutte le operazioni e disporre delle funzionalità proprie del conto.

Potrai visualizzare il saldo, ricaricare i fondi e pagare utenze e bollettini. Per aprirlo non occorre documentazione particolare, anzi non ti verrà chiesta neanche la carta d’identità.

Tutto avviene in modo rapido e veloce accedendo alla pagina ufficiale del conto VIABUY. Come dicevamo, non dovrai attendere la consueta verifica di solvibilità per la conferma di apertura conto.

Dopo che hai inserito nel form tutti i dati personali che ti vengono richiesti, la procedura può dirsi conclusa.

Una precisazione: l’emissione della carta non è gratuita, poiché dovrai pagare 69,99 euro una tantum. Per quanto riguarda il canone mensile, è di 19,90 euro, che non è eccessivo se ci pensi bene.

