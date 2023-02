VIABUY rende la tua vita più semplice, ecco come

Perché dovresti aprire conto VIABUY? Perché rende la tua vita più semplice. In che modo? Non devi recarti in banca e puoi portare a termine tutte le principali operazioni direttamente online.

A questo punto potrai obiettare che ci sono sempre dei limiti di utilizzo in un conto online. In parte è così, ma tutto dipende dalla scelta.

Il conto VIABUY è uno di quelli ad alto profilo, che ti consente di ricaricare in modo veloce e sicuro, prerogativa che non tutti i conti online possiedono.

Poi stiamo parlando di un conto dalla grande flessibilità, poiché non effettua nessuna verifica di solvibilità e garantisce anche un certo grado di anonimato.

La tua vita è più semplice con il conto VIABUY

Conto VIABUY rende la tua vita più semplice perché puoi ricaricarlo tramite bonifici SEPA, SOFORT, Giropay e altre soluzioni.

Per quanto riguarda il lato pratico, se adotti questa piattaforma puoi ricaricare il conto in qualsiasi momento, usando diversi strumenti e nella piena consapevolezza che il denaro arriverà in pochissimo tempo.

I vantaggi sopra descritti sono soltanto una minima parte delle funzionalità di VIABUY. Al conto è legato un IBAN lussemburghese e tedesco con il quale potrai inviare bonifici, una carta prepaid MasterCard e un’app per dispositivi mobili.

L’elevato livello di sicurezza è un altro dei vantaggi di VIABUY. La carta prepagata collegata al conto viene emessa da un circuito di e-payment autorizzato e regolamentato dall’UE.

Inoltre, il livello di sicurezza si alza ulteriormente grazie alla garanzia Zero Liability di Mastercard, che ti fa stare ancora più tranquillo.

Per aprire il conto VIABUY non devi far altro che cliccare sul link qui sotto e compilare il form con tutte le informazioni e i dati personali:

Non ti verranno richiesti documenti particolari in formato cartaceo perché tutto avviene online e in pochi minuti. A distanza di pochi giorni ti verrà recapitata a casa la carta prepagata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.