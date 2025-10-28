 Viaggi all’estero? Con Saily ottieni fino al 15% di cashback sui piani eSIM
Saily premia chi viaggia: fino al 15% di cashback sui piani eSIM da 10 GB e un coupon del 5% per il primo ordine. Offerta a tempo limitato.
Business Internet
C’è una nuova promo che rende viaggiare ancora più conveniente: chi sceglie un piano eSIM Saily da 10 GB o più, potrà ricevere fino al 15% di cashback in crediti Saily e un coupon del 5% sul primo ordine. Un’occasione da non perdere se hai in programma un viaggio e non vuoi pagare costi di roaming elevati.

Acquista ora la tua eSIM Saily

Tutti i vantaggi della eSIM Saily

Dalle Maldive agli Emirati Arabi Uniti, passando per India, Tailandia e Brasile: i piani eSIM di Saily partono da soli 2,99 euro per oltre 200 destinazioni. Una volta acquistata, puoi attivare la tua eSIM in qualsiasi momento entro 30 giorni dall’acquisto: basta scaricare l’app, installare l’eSIM e sarai pronto per partire. In alternativa, il piano si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione.

Ecco tutti i vantaggi di Saily:

  • Assistenza clienti 24/7: supporto immediato via chat in qualsiasi parte del mondo;
  • Un’unica eSIM per tutti i Paesi: aggiungi nuove destinazioni direttamente dall’app, senza dover installare una nuova scheda virtuale;
  • Zero costi di roaming: risparmia senza rinunciare alla qualità della connessione e velocità.
Ricevi fino al 15% di cashback con Saily

Grazie alla promozione disponibile a tempo limitato, con  Saily moltiplichi i tuoi crediti x5: ciò si traduce in un cashback fino al 15% in crediti Saily sui piani da 10 GB o più, che potrai riutilizzare su acquisti futuri. Inoltre, se è il tuo primo acquisto, puoi approfittare del coupon del 5% per ottenere uno sconto aggiuntivo.

I prezzi partono da soli 2,99 dollari: se sei in partenza per un viaggio, è l’occasione giusta per risparmiare. Scegli Saily e ottieni fino al 15% di cashback sull’acquisto della tua nuova eSIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2025

