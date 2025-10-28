Viaggi all’estero? Con Saily ottieni fino al 15% di cashback sui piani eSIM

C’è una nuova promo che rende viaggiare ancora più conveniente: chi sceglie un piano eSIM Saily da 10 GB o più, potrà ricevere fino al 15% di cashback in crediti Saily e un coupon del 5% sul primo ordine. Un’occasione da non perdere se hai in programma un viaggio e non vuoi pagare costi di roaming elevati.

Tutti i vantaggi della eSIM Saily

Dalle Maldive agli Emirati Arabi Uniti, passando per India, Tailandia e Brasile: i piani eSIM di Saily partono da soli 2,99 euro per oltre 200 destinazioni. Una volta acquistata, puoi attivare la tua eSIM in qualsiasi momento entro 30 giorni dall’acquisto: basta scaricare l’app, installare l’eSIM e sarai pronto per partire. In alternativa, il piano si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione.

Ecco tutti i vantaggi di Saily:

Assistenza clienti 24/7 : supporto immediato via chat in qualsiasi parte del mondo;

: supporto immediato via chat in qualsiasi parte del mondo; Un’unica eSIM per tutti i Paesi: aggiungi nuove destinazioni direttamente dall’app, senza dover installare una nuova scheda virtuale;

per tutti i Paesi: aggiungi nuove destinazioni direttamente dall’app, senza dover installare una nuova scheda virtuale; Zero costi di roaming: risparmia senza rinunciare alla qualità della connessione e velocità.

Grazie alla promozione disponibile a tempo limitato, con Saily moltiplichi i tuoi crediti x5: ciò si traduce in un cashback fino al 15% in crediti Saily sui piani da 10 GB o più, che potrai riutilizzare su acquisti futuri. Inoltre, se è il tuo primo acquisto, puoi approfittare del coupon del 5% per ottenere uno sconto aggiuntivo.

I prezzi partono da soli 2,99 dollari: se sei in partenza per un viaggio, è l’occasione giusta per risparmiare. Scegli Saily e ottieni fino al 15% di cashback sull’acquisto della tua nuova eSIM.