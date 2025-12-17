Viaggi senza roaming: eSIM Saily con 20% di sconto

Restare connessi mentre si viaggia non dovrebbe essere complicato né costoso. Saily propone una soluzione pratica per avere GIGA sempre disponibili all’estero grazie alle eSIM, con copertura globale, piani flessibili e prezzi trasparenti. In più, per le festività natalizie è attivo uno sconto del 20% sui piani da 10 GB o superiori con il codice SUN20.s

Cos’è una eSIM e perché conviene in viaggio

Una eSIM è una SIM digitale integrata nello smartphone che permette di attivare piani dati senza inserire una scheda fisica. La maggior parte dei telefoni recenti supporta già questa tecnologia e la configurazione richiede solo pochi tocchi. Il vantaggio principale è la libertà: puoi cambiare piano, destinazione o quantità di GIGA direttamente dall’app, senza cercare SIM locali o affrontare costi di roaming imprevisti.

Piani GIGA flessibili in oltre 200 destinazioni

Con Saily puoi scegliere piani locali, regionali o globali, in base al tuo itinerario. I pacchetti partono da pochi dollari e coprono alcune delle destinazioni più richieste, come Thailandia, India, Stati Uniti, Brasile e Maldive. Sono disponibili opzioni a partire da 2,99$ da 1 GB fino a piani illimitati, ideali sia per viaggi brevi sia per soggiorni più lunghi o spostamenti frequenti.

Attivazione semplice, connessione immediata

Usare Saily è intuitivo: scegli la destinazione, acquista il piano GIGA, installa la eSIM dall’app e sei pronto a partire. Il piano si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione (o entro 30 giorni dall’acquisto), senza configurazioni complicate. Inoltre, una sola eSIM può essere utilizzata per più viaggi: basta ricaricare e aggiungere nuove destinazioni quando serve.

Più controllo e maggiore sicurezza online

Saily invia notifiche quando hai utilizzato oltre l’80% dei tuoi dati, così eviti di restare senza connessione nei momenti più importanti. La navigazione è più sicura rispetto alle reti Wi-Fi pubbliche e include funzionalità extra come blocco degli annunci, protezione web e posizione virtuale, grazie al supporto tecnologico di NordVPN.

Viaggiare connessi, senza pensieri

Che tu stia partendo per una vacanza, lavorando da remoto o vivendo all’estero, Saily ti permette di avere GIGA pronti all’uso ovunque tu vada. Scegli il tuo piano, approfitta dello sconto estivo del 20% con il codice SUN20 e entra subito in modalità vacanza. Per conoscere l’offerta completa di Saily eSIM clicca qui.