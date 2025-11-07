Viaggi spesso? Iliad lancia l'offerta con 25 GB in roaming a 9,99€ al mese

La nuova offerta Iliad è pronta a conquistare tutti, specialmente chi ama viaggiare: TOP 250 PLUS include 250GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G incluso, minuti e SMS illimitati più 25 GB dedicati in roaming. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese per sempre, senza vincoli e con attivazione economica a soli 9,99 euro. L’offerta è attiva fino al 12 novembre.
Un’offerta incredibile per chi viaggia e non solo
TOP 250 PLUS di Iliad include ben 250GB in 4G/4G+ e 5G, per velocità elevate su rete stabile. La connessione 5G è accessibile su tutti i dispositivi compatibili e nelle aree già coperte dalla rete Iliad. Una volta superata la soglia, è possibile continuare a navigare – previo consenso – a 0,90€/100MB.
Inoltre, l’offerta comprende minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, più chiamate senza limiti verso oltre 60 destinazioni incluse. Ami i viaggi? Questa offerta fa per te: Iliad include, nel suo piano, ben 25 GB in roaming per viaggiare tra i vari Paesi europei senza doversi preoccupare di superare la soglia dati consentita.
Altri servizi inclusi nel prezzo sono: segreteria telefonica, hotspot, controllo credito residuo, portabilità del numero e tecnologia VoLTE. Nessuno scatto alla risposta e nessun costo nascosto. Come da filosofia Iliad, anche questa offerta è priva di vincoli contrattuali e non subirà mai rimodulazioni tariffarie.
Non perdere la promozione: attiva ora Iliad TOP 250 PLUS a 9,99 euro al mese per sempre. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato. I costi di attivazione ammontano a 9,99 euro una tantum.
