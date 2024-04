Viaggia con Airalo: la scelta giusta per una eSIM da usare ovunque

Airalo è uno dei principali punti di riferimento al mondo per il settore delle eSIM internazionali. Per chi si mette in viaggio, infatti, c’è la possibilità di puntare sulle SIM virtuali di Airalo per ottenere una tariffa vantaggiosa con tanti Giga per restare connessi in tutto il mondo.

Le proposte di Airalo coprono, infatti, oltre 200 Paesi con possibilità di scegliere tra eSIM locali, eSIM regionali ed eSIM globali. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Airalo, andando poi a scegliere la tariffa più vantaggiosa. Si parte da circa 5 euro.

eSIM con Airalo: attivarla è facile e conveniente

Per attivare una eSIM con Airalo basta seguire una semplice procedura. Per prima cosa, è necessario collegarsi al sito ufficiale dell’operatore internazionale e poi scaricare l’app di Airalo, disponibile sia su Android che su iPhone.

A questo punto, bisogna scegliere la destinazione del proprio viaggio. Come detto in precedenza, il servizio propone eSIM nazionali, regionali oppure globali. Successivamente, bisogna andare a selezionare il pacchetto da attivare, considerando i Giga inclusi, la durata e il costo.

Completati tutti i passaggi preliminari, è sufficiente installare la eSIM sullo smartphone, seguendo una procedura guidata. L’unico dettaglio a cui prestare attenzione è la compatibilità: per usare le SIM virtuali di Airalo, infatti, è necessario che il proprio smartphone supporti le eSIM.

Per tutti i dettagli è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura da seguire è semplice e veloce: con Airalo è possibile ottenere una eSIM in pochi secondi e iniziare subito a connettersi alla rete per restare online a prescindere dal Paese in cui ci si trova.

Per le proposte di Airalo si parte da circa 5 dollari ma sono disponibili tariffe su misura per tutti.