 Viaggia con l'eSIM Saily e risparmia: fino al 15% di cashback per te
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Viaggia con l'eSIM Saily e risparmia: fino al 15% di cashback per te

Saily ti connette ovunque e ti fa risparmiare: cashback fino al 15% per un tempo limitato e sconto sul primo ordine.
Viaggia con l'eSIM Saily e risparmia: fino al 15% di cashback per te
Telecomunicazioni
Saily ti connette ovunque e ti fa risparmiare: cashback fino al 15% per un tempo limitato e sconto sul primo ordine.

Restare connessi in viaggio è, ormai, divenuta una necessità. Con la nuova offerta Saily eSIM, puoi navigare in oltre 200 destinazioni con la massima libertà e senza costi di roaming. In più, grazie alla promo a tempo limitato, risparmi ancor più grazie al cashback fino al 15% e allo sconto per i nuovi utenti: ecco tutti i dettagli.

Scopri ora l’offerta Saily eSIM

Caratteristiche e vantaggi delle eSIM Saily

Per un periodo limitato, Saily lancia una promozione imperdibile: su tutti i piani da 10 GB o più, ottieni un cashback del 15%, moltiplicando per cinque i tuoi crediti. In più, se è il tuo primo acquisto, puoi usare un coupon sconto del 5% per risparmiare ancora di più.

Le eSIM disponibili partono da soli 2,99 dollari e sono disponibili in oltre 200 Paesi al mondo. Installare Saily è semplice: scegli il piano e la destinazione, scarica l’app e installa l’eSIM seguendo le istruzioni, a patto che il tuo dispositivo sia compatibile (per questo motivo ti consigliamo di verificare la compatibilità).

Acquista il tuo piano dati in promozione

Il tuo nuovo piano si attiverà automaticamente all’arrivo o entro 30 giorni dall’acquisto. Inoltre, puoi aggiungere nuove destinazioni alla stessa eSIM direttamente dall’app, senza doverne acquistare una nuova. Il servizio clienti via chat è disponibile 24 ore su 24 e la piattaforma ti avvisa automaticamente quando raggiungi l’80% del consumo del tuo piano dati.

Con Saily eSIM puoi dire addio ai costi di roaming, restare connesso ovunque e approfittare di uno sconto reale: ricevi fino al 15% di cashback per un periodo limitato e il 5% di sconto sul primo ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nessun aumento in base all'inflazione, ma non basta

Nessun aumento in base all'inflazione, ma non basta
Cosa sta frenando l'adozione della fibra FTTH in Italia?

Cosa sta frenando l'adozione della fibra FTTH in Italia?
EOLO annuncia il servizio FWA 5G a 1 Gbps

EOLO annuncia il servizio FWA 5G a 1 Gbps
Bollette con rincari automatici, addio disdetta gratuita: giorni decisivi

Bollette con rincari automatici, addio disdetta gratuita: giorni decisivi
Nessun aumento in base all'inflazione, ma non basta

Nessun aumento in base all'inflazione, ma non basta
Cosa sta frenando l'adozione della fibra FTTH in Italia?

Cosa sta frenando l'adozione della fibra FTTH in Italia?
EOLO annuncia il servizio FWA 5G a 1 Gbps

EOLO annuncia il servizio FWA 5G a 1 Gbps
Bollette con rincari automatici, addio disdetta gratuita: giorni decisivi

Bollette con rincari automatici, addio disdetta gratuita: giorni decisivi
Eleonora Busi
Pubblicato il
29 ott 2025
Link copiato negli appunti