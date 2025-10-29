Viaggia con l'eSIM Saily e risparmia: fino al 15% di cashback per te

Restare connessi in viaggio è, ormai, divenuta una necessità. Con la nuova offerta Saily eSIM, puoi navigare in oltre 200 destinazioni con la massima libertà e senza costi di roaming. In più, grazie alla promo a tempo limitato, risparmi ancor più grazie al cashback fino al 15% e allo sconto per i nuovi utenti: ecco tutti i dettagli.

Caratteristiche e vantaggi delle eSIM Saily

Per un periodo limitato, Saily lancia una promozione imperdibile: su tutti i piani da 10 GB o più, ottieni un cashback del 15%, moltiplicando per cinque i tuoi crediti. In più, se è il tuo primo acquisto, puoi usare un coupon sconto del 5% per risparmiare ancora di più.

Le eSIM disponibili partono da soli 2,99 dollari e sono disponibili in oltre 200 Paesi al mondo. Installare Saily è semplice: scegli il piano e la destinazione, scarica l’app e installa l’eSIM seguendo le istruzioni, a patto che il tuo dispositivo sia compatibile (per questo motivo ti consigliamo di verificare la compatibilità).

Il tuo nuovo piano si attiverà automaticamente all’arrivo o entro 30 giorni dall’acquisto. Inoltre, puoi aggiungere nuove destinazioni alla stessa eSIM direttamente dall’app, senza doverne acquistare una nuova. Il servizio clienti via chat è disponibile 24 ore su 24 e la piattaforma ti avvisa automaticamente quando raggiungi l’80% del consumo del tuo piano dati.

Con Saily eSIM puoi dire addio ai costi di roaming, restare connesso ovunque e approfittare di uno sconto reale: ricevi fino al 15% di cashback per un periodo limitato e il 5% di sconto sul primo ordine.