Viaggia e risparmia: sconti fino al 70% con Italo eXtra Christmas

Approfitta della promozione eXtra Christmas di Italo e risparmia fino al 70% sui biglietti per i tuoi viaggi. L’iniziativa fa parte del programma eXtra Magic, è valida per l’Ambiente Smart e per la Prima Business. Scegli subito la tua destinazione attraverso il portale ufficiale, così da poter raggiungere la meta delle vacanze natalizie o per la tua prossima trasferta, andata e ritorno.

Italo eXtra Christmas: sconti fino al 70% sui biglietti

Lo sconto è calcolato rispetto al prezzo della tariffa Flex. Si segnala inoltre che l’offerta soggetta a disponibilità, non modificabile e non rimborsabile, con numero di posti limitato e variabile in base alla tratta e ai giorni della settimana scelti. Vale a dire che conviene prenotare subito, evitando così di dover fare i conti con il più classico dei sold out. Scopri di più sulla pagina dedicata.

L’Ambiente Smart è dotato di tutti i comfort per un viaggio comodo e rilassante oltre che dell’occorrente per lavorare o navigare in modo efficiente, inclusa la connessione Wi-Fi gratuita, le prese elettriche individuali e i contenuti di intrattenimento da riprodurre sui propri dispositivi. Invece, Prima Business, aggiunge servizi a disposizione per tutta la permanenza a bordo (snack, caffè e bevande serviti direttamente al posto), sedili in pelle Frau reclinabili e il Fast Track per saltare la coda ai controlli.

Ricordiamo che Italo collega il paese attraverso le stazioni in 37 città distribuite da nord a sud. Eccole: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Vibo Valentia-Pizzo, Vicenza e Bisceglie. Per maggiori informazioni sulle tratte visita il sito ufficiale.