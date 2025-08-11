 Viaggia senza limiti con Airalo: la eSIM che funziona ovunque a prezzi imbattibili
Con Airalo puoi dire addio alle SIM tradizionali, ai costi del roaming e attivare una eSIM digitale direttamente dal tuo smartphone.
Se ti stai preparando per un viaggio all’estero fuori dai confini dell’Unione Europea, e quindi rischi di dover pagare costi salati per il roaming per avere una connessione internet mobile, Airalo è la soluzione che fa per te. Con questa piattaforma puoi avere una eSIM da installare direttamente sul tuo smartphone, in pochi minuti e con un piano dati personalizzato con tariffe competitive valide in oltre 200 paesi. Ti basta scaricare l’app e cominciare subito.

Con Airalo non dovrai dunque cambiare SIM acquistandone una locale, affidarti a reti WiFi pubbliche che possono essere poco sicure e di scarsa qualità o pagare il costosissimo roaming con il tuo operatore. Una volta attivata, potrai contare su una copertura globale con cui connetterti in più di 200 paesi e regioni senza doverti preoccupare dei costi nascosti.

Il piano è prepagato e trasparente: saprai esattamente quanto spendi perché sarai tu a sceglierlo. Avrai dei pacchetti con GB prestabiliti e un costo subito chiaro: la attivi prima di partire e, al tuo arrivo, sarai subito connesso a internet.

In più, avrai un supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ogni giorno dell’anno: se hai bisogno ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarti. Airalo è la scelta affidabile per non rimanere mai offline, neanche mentre sei in giro per il mondo. Scarica l’app adesso.

11 ago 2025
