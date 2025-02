Viaggia senza pensieri: con Saily dimentichi i costi di roaming

Sei un viaggiatore frequente o stai pianificando la tua prossima avventura all’estero? Con Saily, puoi dire addio ai costi di roaming e alle complicazioni delle SIM fisiche. Grazie ai piani dati eSIM di Saily, puoi connetterti istantaneamente in oltre 190 destinazioni, mantenendo la massima flessibilità e risparmiando sui costi.

Connettiti ovunque con i piani dati eSIM di Saily

Dove hai bisogno di internet? Saily offre piani dati convenienti per diverse destinazioni globali a partire da 3,99€ e una serie di vantaggi tra cui:

Un’unica eSIM per tutti i paesi supportati : non è necessario acquistare una nuova eSIM per ogni destinazione.

: non è necessario acquistare una nuova eSIM per ogni destinazione. Assistenza clienti 24/7 : il team di supporto è sempre disponibile in chat per aiutarti in caso di necessità.

: il team di supporto è sempre disponibile in chat per aiutarti in caso di necessità. Calcolatore dati in-app : ottimizza il tuo consumo dati e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.

: ottimizza il tuo consumo dati e scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Funzionalità di sicurezza avanzate : proteggi i tuoi dati mentre viaggi.

: proteggi i tuoi dati mentre viaggi. Rimborso garantito: se hai problemi con la tua eSIM, puoi ottenere un rimborso.

Come installare una eSIM Saily in 3 semplici passaggi

Scegli un piano dati: seleziona la tua destinazione e il piano più adatto alle tue esigenze direttamente nell’app. Scarica e configura l’eSIM: installa l’app Saily e segui le istruzioni per configurare la tua eSIM in pochi secondi. Accedi alla connessione istantanea : il tuo piano dati si attiva automaticamente all’arrivo o entro 30 giorni dall’acquisto.

Le eSIM di Saily rappresentano la scelta ideale per i viaggiatori grazie alla loro praticità, flessibilità e sostenibilità. A differenza delle SIM fisiche, non richiedono l’acquisto o la sostituzione di una scheda, poiché l’attivazione avviene da remoto, rendendo il processo rapido e senza complicazioni. Questa tecnologia è perfetta per chi si sposta tra diversi Paesi, evitando costi elevati di roaming e permettendo di passare facilmente da un operatore all’altro senza necessità di una SIM fisica. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.