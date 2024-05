Viaggia sicuro e ovunque con VIABUY, la prepagata senza spese

L’estate si avvicina ed è il momento per iniziare a pianificare la vacanza. Prima, però, valuta bene se la tua carta di pagamento è universale oppure no. Ma, anche se lo fosse, perché non richiedere una prepagata senza spese che offre tanti vantaggi a chi viaggia? Meglio avere una carta in più che una in meno. Quella che ti consigliamo è VIABUY, che dispone di IBAN personale e viene accettata ovunque.

L’IBAN associato è vantaggiosissimo, perché ti consente di inviare e ricevere bonifici. Vuol dire anche non essere costretto ad aprire un nuovo conto corrente. È come avere con te una banca portatile. In fondo, stiamo parlando del circuito di pagamento Mastercard, a cui VIABUY si appoggia, quindi garanzia di sicurezza e pagamenti in più di 36 milioni di punti vendita in tutto il mondo.

VIABUY: la prepagata senza spese per chi vuole risparmiare

La sicurezza è un altro aspetto che rende VIABUY una scelta eccellente. Dotata di tecnologie avanzate contro le frodi, permette di bloccare immediatamente la carta tramite l’app in caso di smarrimento o furto. In questo modo, sei sicuro che i tuoi soldi sono sempre protetti. Dall’app si possono monitorare le transazioni e ricaricare la carta in pochi secondi. Tra i metodi di ricarica troviamo i bonifici SEPA e i pagamenti istantanei.

Richiedere la carta è molto semplice: non servono controlli del credito o documenti complessi. Anche se hai un punteggio di credito non eccellente, puoi ugualmente avere VIABUY. Tutti i costi di gestione e le eventuali commissioni sono chiaramente indicati sul sito ufficiale. Non ci sono sorprese spiacevoli: trasparenza e chiarezza sono a tua disposizione.

Ultimo ma non meno importante vantaggio è il servizio clienti multilingua. Il supporto è sempre pronto a rispondere a qualsiasi dubbio o risolvere ogni problema possa sorgere. Richiedi subito la tua carta VIABUY e goditi questa prepagata senza spese che fa da perfetta compagna di viaggio.