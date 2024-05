Viaggia smart con un conto digitale: ecco come funziona

Che tu stia pianificando una vacanza rilassante in una villa in riva al mare o un’avventura adrenalinica in montagna, Revolut è un compagno di viaggio indispensabile che combina la gestione finanziaria smart con l’opportunità di prenotare direttamente in app esperienze uniche.

Revolut non solo offre un conto online multivaluta con carte di pagamento fisiche e virtuali, ma permette anche di prenotare soggiorni fantastici ed esperienze indimenticabili, tutto tramite un’unica app e con l’ulteriore vantaggio del cashback.

Prenota soggiorni ed esperienze e ottieni un cashback

A seconda del piano scelto, con Revolut, è possibile ottenere fino al 10% di cashback prenotando soggiorni o esperienze direttamente dall’app. La piattaforma mette a disposizione oltre 1,9 milioni di strutture in più di 200 località diverse permettendo di scegliere tra case vacanze, hotel e pensioni. Inoltre, Revolut consente di decidere di pagare presso la struttura quando possibile, concedendo una pausa al tuo portafoglio fino al momento del soggiorno.

Invia e ricevi denaro in oltre 70 valute

Le carte di pagamento Revolut permettono di effettuare acquisti nella valuta locale ovunque ci si trovi. Inoltre l’app permette di inviare e ricevere denaro in tutto il mondo in modo semplice e veloce, con tassi di cambio competitivi in oltre 70 valute.

Piani personalizzati

Revolut offre diversi piani per rispondere ad ogni tipo di esigenza: dal piano Standard gratuito al piano Ultra, con vantaggi esclusivi e una carta placcata in platino. Ogni piano offre diversi livelli di servizi, come assistenza prioritaria, protezione sulle spese quotidiane, limiti più elevati per investimenti e acquisti internazionali.

Il piano Premium che è offerto gratuitamente per 3 mesi, permette di ridurre le commissioni sui bonifici e accedere a numerosi vantaggi aggiuntivi, come l’assistenza medica e dentistica d’emergenza all’estero e la copertura per gli sport invernali. Anche il cambio valuta è più semplice e conveniente, con la possibilità di cambiare denaro in oltre 29 valute senza commissioni.

Per provare gratuitamente Revolut Premium clicca qui.