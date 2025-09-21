 Viaggiare connessi non è mai stato così semplice: scegli Airalo e risparmia il 10%
Con Airalo viaggi sempre connessa: eSIM digitale attivabile in pochi secondi, copertura in oltre 200 Paesi, prezzi trasparenti e 10% di sconto automatico.
Con Airalo viaggi sempre connessa: eSIM digitale attivabile in pochi secondi, copertura in oltre 200 Paesi, prezzi trasparenti e 10% di sconto automatico.

Quando prepari un viaggio, pensi subito ai documenti, ai biglietti e a cosa mettere in valigia. Ma c’è un alleato invisibile che oggi vale quanto il passaporto: la connessione internet. Ed è qui che entra in gioco Airalo, la eSIM che rende tutto immediato. In pochi secondi sei online, senza dover cercare negozi per comprare una SIM locale, senza carte da inserire o procedure complicate. Ti basta scaricare l’app, scegliere la tua destinazione e il piano dati: la connessione arriva subito, ovunque tu sia.

Perché senza rete diventa difficile anche fare le cose più semplici: cercare la strada giusta, prenotare un mezzo, controllare gli orari di un volo o condividere una foto che racconta il tuo viaggio.

Perché viaggiare con Airalo

  • Copertura in più di 200 Paesi: perfetta se visiti più destinazioni nello stesso viaggio.

  • Prezzi chiari e personalizzati: paghi solo i giga che ti servono.

  • Attivazione istantanea: bastano pochi clic per essere connessa, anche all’ultimo minuto.

  • Gestione semplice dall’app: niente sostituzioni di SIM o configurazioni complicate.

  • Assistenza 24/7: un supporto sempre a portata di mano, ovunque tu sia.

Ogni avventura è fatta di attimi da vivere e condividere: un tramonto visto per caso, una videochiamata improvvisa con chi ami, la scoperta di un angolo nascosto che non era sulla guida. Con Airalo sei libera di catturare e raccontare ogni momento, senza limiti. E c’è un vantaggio in più: grazie al 10% di sconto automatico già applicato, viaggiare connessa è ancora più conveniente. Ovunque tu vada – da una capitale europea a un itinerario asiatico fino alle meraviglie del Sud America – la tua eSIM diventa il compagno digitale che ti segue ovunque, senza ingombro e senza pensieri.

Roberta Bonori
21 set 2025
