Viaggiare gratis grazie a Revolut: con i RevPoints è possibile, ecco come

Scegliere il Conto Revolut con carta abbinata diventa sempre più conveniente. A incrementare i vantaggi disponibili per i clienti dell’istituto c’è il programma RevPoints, ad accesso completamente gratuito. Si tratta di un programma “fedeltà” che permette ai clienti Revolut di accumulare punti utilizzando la carta abbinata al conto per acquisti di qualsiasi tipo.

I punti accumulati potranno essere utilizzati per viaggiare gratis: con i RevPoints è possibile riscattare miglia aeree e/o ottenere sconti su soggiorni ed esperienze da fare in viaggio. Il programma è un bonus aggiuntivo che Revolut mette a disposizione dei suoi clienti, senza costi extra.

Il rapporto tra gli euro spesi e i punti accumulati cambia in base al piano Revolut scelto. Con la versione Standard a canone zero, ad esempio, si riceve un punto per ogni 10 euro spesi mentre con i piani a pagamento è possibile arrivare fino a un rapporto di 1 a 1. Per i dettagli completi e per aprire il conto basta visitare il sito di Revolut tramite il box qui di sotto.

RevPoints per viaggiare gratis: l’arma in più di Revolut?

Il programma RevPoints ha reso ancora più interessante il Conto Revolut, proposto sempre con carta abbinata e tanti vantaggi come i bonifici istantanei gratuiti, la possibilità del cambio valuta senza commissione e i prelievi gratis (con un limite mensile legato al piano scelto).

Il meccanismo alla base di RevPoints è semplice: più si usa la carta e più si ottengono i punti. Il rapporto tra euro spesi e punti cambia in base al piano scelto ma i premi sono accessibili a tutti. Gli utenti Revolut possono convertire i punti ottenuti in miglia aeree, sconti su soggiorni ed esperienze ma anche in altri bonus.

Il programma RevPoints è incluso per tutti i clienti e, quindi, è disponibile anche per il piano Standard a canone zero. I dettagli completi sono disponibili qui di sotto.