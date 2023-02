Viaggiare non è mai stato così conveniente con Revolut, ecco perché

Perché viaggiare con Revolut è molto conveniente? Prima di rispondere, è meglio fare un resoconto quanto più esaustivo di questa fintech.

Revolut è una società di tecnologia finanziaria che è stata lanciata nel 2015. Al giorno d’oggi, sono più di 6 milioni gli utenti in tutto il mondo che hanno fatto affidamento su Revolut, poiché non si tratta di una vera e propria banca.

In realtà, Revolut è un conto corrente online che può essere interamente gestito da app. Le sue caratteristiche principali sono:

conto economico e privo di commissioni ;

; conto semplice, chiaro e gestibile completamente dallo smartphone;

conto pensato per viaggiatori ;

; conto che consente di gestire il budget in modo approfondito e intuitivo.

Il conto Standard è indubbiamente il più popolare, può essere attivato in questa pagina inserendo il numero di telefono e non prevede costi.

Gli altri due conti Revolut sono Premium e Metal, che hanno un canone mensile ma anche tantissimi vantaggi, soprattutto per chi viaggia.

Perché Revolut è perfetta per chi ama viaggiare?

Le caratteristiche sopra menzionate fanno di Revolut uno dei migliori conti online presenti oggi sul mercato.

Tutti coloro che amano viaggiare hanno scelto Revolut soprattutto perché offre un’assicurazione sui viaggi veramente conveniente.

Quindi, è proprio questo aspetto che rende Revolut un prodotto estremamente interessante e conveniente per i viaggiatori incalliti.

Grazie ai piani Premium e Metal otterranno in forma gratuita un’assicurazione medica internazionale e un’assicurazione sui ritardi dei voli oppure per l’eventuale smarrimento dei bagagli.

In particolare, l’assicurazione medica internazionale è uno dei peggiori grattacapi per chi viaggia molto, in quanto in diversi Paesi, in caso di infortuni o malattie, si pagano un bel po’ di soldi per essere visitati o ricoverati.

Quindi, è meglio sempre sottoscrivere un’assicurazione sanitaria che, come abbiamo visto, con Revolut è inclusa nel costo mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.