Viaggio all'estero? Ecco la eSIM perfetta da utilizzare

Restare connessi durante un viaggio all’estero è oggi molto più semplice: con una eSIM internazionale da installare sul proprio smartphone, infatti, è possibile ottenere Giga extra per connettersi in mobilità anche in un altro Paese. Si tratta di un sistema semplice, facile da utilizzare e molto conveniente.

L’opzione giusta per poter utilizzare una eSIM all’estero è rappresentata da Saily, operatore di riferimento per chi ha bisogno di una SIM internazionale. Con Saily è possibile accedere a svariate opzioni per restare connessi fuori Italia, con prezzi contenuti e tanti Giga.

Per un quadro completo sulle offerte basta visitare il sito ufficiale di Saily, accessibile di seguito. Per sfruttare le eSIM è necessario utilizzare un dispositivo compatibile. Chi non riesce ad attivare la eSIM sul proprio smartphone potrà richiedere un rimborso.

Viaggio all’estero: sempre connessi con le eSIM di Saily

Con le eSIM di Saily è ora possibile ottenere una eSIM da usare durante un viaggio all’estero. Il meccanismo è semplice. Una volta raggiunto il sito ufficiale di Saily, basta indicare la meta del proprio viaggio, nell’apposito campo di ricerca, come evidenziato qui di sotto. Il servizio è disponibile in tantissimi Paesi al mondo.

A questo punto, è sufficiente scegliere l’offerta desiderata, andando a considerare i Giga disponibili, la durata del piano eSIM e i relativi costi. Una volta completata l’attivazione, sarà sufficiente installare la eSIM sul proprio smartphone (è necessario avere un dispositivo compatibile con le SIM virtuali).

Il piano potrà essere avviato subito prima di partire per il viaggio all’estero, in modo da poter contare subito su una connessione dati. Tutto viene gestito tramite l’app di Saily. Per verificare le offerte disponibili e acquistare una nuova eSIM è sufficiente premere sul box qui di sotto. La procedura è rapida.