Viaggio all'estero: per restare connessi basta scegliere l'eSIM giusta

In vista di un viaggio all’estero, la soluzione giusta per restare connessi è rappresentata da una eSIM, soprattutto quando la meta del viaggio è extra UE e non è possibile sfruttare il Roaming Like at Home. Per questo motivo, è utile puntare su Saily, vero e proprio punto di riferimento del settore delle SIM virtuali internazionali.

Accedere alle soluzioni proposte dall’operatore è semplice: basta raggiungere il sito ufficiale di Saily, tramite il box qui di sotto, e poi scegliere la SIM giusta in base al Paese che sarà la meta del proprio viaggio e in base alla durata del viaggio e al quantitativo di Giga di cui si ha bisogno.

Come scegliere la eSIM per un viaggio all’estero

Accedere alle eSIM di Saily è davvero semplice. La procedura da seguire, infatti, prevede pochi passaggi. Come prima cosa, è necessario raggiungere il sito dell’operatore, tramite il box riportato di seguito. Direttamente dalla Home Page del sito è possibile accedere al motore di ricerca che permette di individuare le offerte disponibili per il Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

Inserendo il Paese desiderato, infatti, si accederà subito alle promozioni disponibili. A questo punto è possibile scegliere la SIM desiderata considerato il quantitativo di Giga, la durata del viaggio e i costi. Le offerte sono tante e, in alcuni Paesi, è anche possibile accedere a eSIM con Giga illimitati. Da segnalare, inoltre, la possibilità di attivare eSIM regionali (ad esempio per il solo Nord America) o anche globali.

Una volta acquistata la SIM con Saily sarà possibile attivarla dall’app dell’operatore. Ci sono 30 giorni di tempo per attivarla. Non è necessario acquistarla subito prima della partenza ma è possibile farlo anche con un certo anticipo.