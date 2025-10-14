 Viaggio all'estero? Questa è la VPN da attivare per connettersi in sicurezza
La VPN giusta da usare per un viaggio all'estero è Surfshark, ora disponibile in sconto con un prezzo ridotto a meno di 2 euro al mese.
La VPN giusta da usare per un viaggio all’estero è Surfshark. Si tratta dell’opzione migliore per poter sfruttare una connessione veloce ma, nello stesso tempo, protetta dalla crittografia e senza blocchi geografici.

Con la promozione in corso oggi, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promozione è necessario raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, tramite il link qui di sotto. L’offerta resterà valida solo per un breve periodo.

Attiva qui Surfshark

VPN da usare in viaggio: perché scegliere Surfshark

Surfshark ha tutte le carte in regola per essere la soluzione giusta per una VPN illimitata da usare in viaggio. Il servizio garantisce la protezione della crittografia, per un accesso a Internet senza limiti di velocità e di banda. In questo modo, anche usando una rete non privata sarà possibile navigare in sicurezza.

In aggiunta, il servizio mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, distribuiti in tutto il mondo. In questo modo, direttamente dall’app della VPN, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e, quindi, evitare blocchi geografici durante la navigazione.

Con la promozione in corso oggi, Surfshark prevede un costo di 1,99 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale del servizio con l’aggiunta di 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti. Da segnalare anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare anche un altro piano, come la versione One, che include anche servizi di sicurezza extra come il sitema antivirus.

Attiva qui Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
14 ott 2025
