Viaggio in arrivo? Con ExpressVPN ti connetti ovunque a pochi centesimi al giorno

Se hai in programma una fuga autunnale, questa promo ExpressVPN fa al caso tuo: 68% di sconto sul piano 2 anni, con eSIM in omaggio.
Sicurezza VPN
Se hai in programma una fuga autunnale, questa promo ExpressVPN fa al caso tuo: 68% di sconto sul piano 2 anni, con eSIM in omaggio.

Per te che ami viaggiare anche in autunno, magari alla ricerca del foliage più bello, non farti trovare impreparato: connessioni Wi-Fi pubbliche e restrizioni geografiche sono i peggiori nemici di una vacanza all’insegna della scoperta. La soluzione per rendere un’esperienza potenzialmente frustrante in una indimenticabile si chiama ExpressVPN, una piattaforma VPN che cripta la tua connessione per permetterti di restare sempre al sicuro da qualsiasi minaccia online, senza rinunciare – al tempo stesso – a tutti i tuoi contenuti preferiti, specialmente se ti trovi all’estero.

Oggi ExpressVPN è disponibile con una promozione imperdibile: sottoscrivendo l’abbonamento di due anni, otterrai 4 mesi aggiuntivi. Un totale complessivo di 28 mesi di protezione completa a soli 4,49 dollari al mese, pari a pochi centesimi al giorno. In più, per te che ami viaggiare all’estero, troverai inclusa nel prezzo una comodissima eSIM gratuita, fornita da holiday.com.

ExpressVPN: risparmia subito il 68%

ExpressVPN è vantaggiosa: ecco cosa ti offre

Perché scegliere ExpressVPN? La piattaforma garantisce connessioni rapide, stabili e affidabili – l’ideale per chi viaggia. Grazie alla VPN potrai accedere a qualsiasi sito o servizio streaming ovunque ti trovi, senza blocchi geografici e senza rischiare di esporre i tuoi dati personali. Anche attivare la VPN è semplicissimo: una volta sottoscritto l’abbonamento, basterà scaricare l’apposita applicazione e avviare il sistema di protezione con un solo clic.

ExpressVPN è disponibile per la maggior parte dei dispositivi: smartphone, tablet, computer e anche smart TV. Potrai collegare fino a otto device contemporaneamente, senza che ci siano limiti di velocità.

Quando viaggi, ExpressVPN diventa un alleato prezioso. Questo perché ti permetterà di navigare sempre in sicurezza su qualsiasi rete Wi-Fi, da quella dell’hotel a quelle pubbliche di bar, ristoranti e aeroporti. Così facendo, non rischierai mai di esporre i tuoi dati più sensibili. Inoltre, potrai guardare tutti i tuoi contenuti preferiti in streaming su piattaforme come Netflix, RaiPlay e DAZN, aggirando le eventuali restrizioni geografiche che potrebbero essere applicate.

Approfitta degli sconti ExpressVPN

Una VPN, contrariamente a quanto si possa credere, non rallenta la connessione. Anzi: con ExpressVPN, grazie al protocollo Lightway, la velocità resta elevata anche quando ci si connette da luoghi lontani. Il tutto è supportato da funzioni di sicurezza extra, come i server offuscati che mascherano il traffico VPN, la tecnologia TrustedServer che cancella automaticamente i dati a ogni riavvio e la politica zero-log, che impedisce alla piattaforma di registrare l’attività degli utenti.

A ciò si aggiungono Threat Manager, una comoda funzionalità che identifica domini sospetti e tracker per bloccarli sul nascere, e MediaStreamer, adatta a te che vuoi sbloccare app e servizi normalmente non accessibili all’estero a causa dei blocchi regionali. Non manca l’assistenza clienti, disponibile 24 ore su 24, via chat oppure e-mail.

La promozione è ghiotta: a soli 4,49 dollari al mese, otterrai tutti questi – e altri – vantaggi. Una garanzia di sicurezza e libertà, scontata del  68%. Ricordiamo inoltre che abbonandoti a ExpressVPN online, riceverai anche 4 mesi di servizio extra e una eSIM da utilizzare in vacanza senza consumare traffico dati. Disponibile, infine, la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

6 ott 2025

6 ott 2025
