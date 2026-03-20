 Viaggio in Egitto? Il trucco per avere internet illimitato senza pagare il roaming
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Viaggio in Egitto? Il trucco per avere internet illimitato senza pagare il roaming

Con eSIMGlobe puoi avere una connessione dati per il tuo viaggio in Egitto senza temere il salasso del roaming.
Viaggio in Egitto? Il trucco per avere internet illimitato senza pagare il roaming
Telecomunicazioni
Con eSIMGlobe puoi avere una connessione dati per il tuo viaggio in Egitto senza temere il salasso del roaming.

Una piattaforma come eSIMGlobe è la salvezza per tutti coloro che stanno organizzando un viaggio all’estero, anche in paesi fuori dall’Unione Europea come Egitto e Marocco, dato che permette di avere una connessione internet veloce senza pagare il roaming internazionale del tuo operatore che può avere dei costi elevatissimi. Si configura in un attimo, è facile da usare e ti permette di capire subito quanto spenderai e quanti giga avrai a disposizione nel tuo viaggio.

Configura la tua eSIM

Egitto eSIM

eSIMGlobe mette fine ai confini internazionali e infatti opera in oltre 170 paesi nel mondo con tariffe convenienti proprio in quelle nazioni extra-europee dove il roaming tradizionale raggiungerebbe costi proibitivi. Il processo di installazione è interamente digitale e a prova di errore: scegli la destinazione, ricevi la tua eSIM all’istante e, seguendo le istruzioni, la configuri nel tuo dispositivo compatibile. Potrai utilizzarla anche mantenendo la tua SIM italiana, che resterà di fatto inutilizzata fino al tuo ritorno in Italia.

Per attivare il piano basterà scansionare il codice QR sul tuo telefono e seguire i passaggi di configurazione sullo schermo. Per gli utenti Apple, addirittura, il sistema permette un’installazione immediata tramite 1 singolo clic.

Configura la tua eSIM

Non avrai nessun compromesso sulla velocità di navigazione e potrai contare su internet ad alta velocità sfruttando le reti 4G e 5G del paese che stai visitando. La piattaforma si occupa anche di proteggere i tuoi dati ed è affiancata da un eccellente servizio clienti tramite WhatsApp sempre attivo. In caso di guasto o mancata copertura della rete sarai interamente rimborsato della spesa.

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Pubblicato il 20 mar 2026

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