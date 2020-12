Vicini e connessi, c'è anche Facebook

Anche Facebook aderisce all’iniziativa “Vicini e connessi” che la ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ha lanciato a sostegno di PMI, piccole attività locali e commercianti. Si tratta di un progetto di solidarietà digitale con cui è possibile tendere la mano alla piccola impresa per offrire risorse con cui rilanciarsi nel post-pandemia.

Facebook, Vicini e Connessi

Più o meno utili, più o meno importanti, trattasi di aiuti che ogni imprenditore ha la libertà di valutare per potervi attingere. Facebook da parte sua mette a disposizione uno strumento di diagnosi digitale gratuito per misurare il modo di “stare online” del proprio brand, una “guida alle festività” con consigli e strategie per promuovere i prodotti, nonché alcuni Open Day di formazione.

La pandemia ha sovvertito le dinamiche dei consumi, rendendo necessaria una forte accelerazione sul fronte digitale da parte delle imprese locali, dei piccoli esercizi commerciali di quartiere e delle botteghe artigiane che, attraverso questa iniziativa, avranno a disposizione strumenti innovativi e gratuiti per salvaguardare e accrescere le dimensioni del proprio business.

A tutto ciò Facebook aggiunge altresì #piccolegrandimprese a Binario F., inserendo nel novero delle iniziative per le PMI anche il collaudato sistema di formazione già in essere.