Video perfetti con Veo 3, watermark invisibile e pochi controlli

L’ultima versione di VEO 3 appena lanciato da Google è in grado di generare video ultra-realistici e ben fatti. Cosa che ha portato a una marea di contenuti sui social che sembrano veri. Mentre molti di questi sono chiaramente troppo stravaganti per lasciare spazio a dubbi, altri sono così convincenti da poter ingannare chiunque. Parliamo di video con audio realistico, immagini perfette e nessuno di quegli errori evidenti che di solito tradiscono l’intelligenza artificiale.

Non ci vuole un genio per capire dove porta tutto questo. Quando l’AI riesce a creare video così realistici, abbiamo in mano uno strumento di manipolazione di massa spaventoso. Fake news, disinformazione, video compromettenti di persone reali, le possibilità sono infinite e tutte preoccupanti.

Veo 3 può generare colonne sonore credibili e immagini senza quei difetti che prima permettevano di riconoscere subito un contenuto artificiale. Niente più testi sbagliati, niente più volti deformi, niente più movimenti innaturali. Tutto ciò significa ovviamente che Google deve trovare al più presto delle soluzioni per consentire di identificare facilmente i contenuti generati dal suo modello.

Quando Google ha lanciato VEO 3, ha pensato bastasse inserire una filigrana invisibile in tutti i video creati dal modello. Usa una tecnologia chiamata Synth ID che dovrebbe permettere a istituzioni e autorità di capire quando un video è artificiale. Il problema? Per noi comuni mortali non esiste ancora un modo semplice, gratuito e affidabile per verificare se quello che stiamo guardando è vero o generato dall’AI.

Il watermark di Google non basta

Vista la situazione, Google ha deciso di fare un piccolo passo indietro. Ora tutti i video di VEO 3 hanno un watermark visibile nell’angolo in basso a destra. Ma non è il caso di cantare vittoria troppo presto, perché ci sono un paio di problemi.

Il primo è che questo watermark è talmente piccolo che bisogna strizzare gli occhi per vederlo davvero. È comprensibile, nessuno vuole rovinare l’esperienza visiva con un bel bollino in mezzo al video. Ma così com’è, è praticamente è poco visibile.

Il secondo problema è ancora più serio: il watermark può essere facilmente rimosso. Basta un po’ di editing video di base e sparisce. Non è che Google abbia inventato una protezione a prova di bomba, è più un gentile promemoria che può essere ignorato da chiunque abbia cattive intenzioni. È un passo nella direzione giusta, ma siamo ancora lontani da una soluzione che funzioni davvero per proteggere tutti noi dalla disinformazione.