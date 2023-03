Videocamera di sicurezza da interni TP-Link a poco più di 26€

Siete alla ricerca di una videocamera di sicurezza da interni che sia affidabile, di buona qualità e soprattutto sicura? Su Amazon potreste approfittare dell’offerta riguardante l’ottima TP-Link Tapo C110 il cui prezzo di 34,99 euro scende fino a quota 26,90 euro grazie allo sconto del 23%. Un ottimo prezzo considerando la buona qualità di questa videocamera di sicurezza garantita anche dal marchio TP-Link.

Videocamera di sicurezza TP-Link Tapo C110: caratteristiche principali

Tapo C110 è la telecamera di sorveglianza Wi-Fi di TP-Link compatta e dal design versatile, dotata di slot per Micro SD fino a 256GB e di app control. Con una qualità di ripresa da 3MP avrete la possibilità di tenere sotto controllo le aree sensibili della vostra casa o della vostra attività, come l’ingresso o gli accessi secondari. Inoltre è un valido aiuto nelle vostre attività quotidiane, ad esempio per tenere sotto controllo il sonnellino del vostro bambino mentre siete in un’altra stanza o per vedere come si comporta il vostro animale domestico quando siete al lavoro.

Inoltre, tramite app Tapo, la videocamera invia istantaneamente notifiche push quando viene intercettato un movimento ed è anche in grado di innescare l’allarme integrato per mettere in fuga eventuali visitatori indesiderati. Non manca la visione notturna infrared 850 nm che permette di registrare immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità fino a 8 metri di distanza. Insomma, si tratta di un dispositivo tanto semplice quanto di ottima qualità che al prezzo di soli 26,90 euro deve essere vostra. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.