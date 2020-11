Videocamera di sorveglianza a 360° a soli 29,99€

Siete alla ricerca di una buona videocamera di sorveglianza domestica dotata di visione a 360° e che non abbia un prezzo esagerato? Su Amazon è presente un’offerta molto interessante riguardante la videocamera di sorveglianza da interni della EZVIZ in vendita a 29,99 euro con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino.

Videocamera di sorveglianza da interni EZVIZ: caratteristiche principali

Questa videocamera è dotata di una lente di 4 mm con messa a fuoco F 2.2 e un’ampia copertura del campo visivo orizzontale di 340° con tanto di rotazione verticale di 120° (105 ° verso l’alto e 15° verso il basso) che crea una copertura di 360°.

Al rilevamento del movimento, la telecamera acquisisce e traccia automaticamente il movimento mentre fornisce notifiche e registrazioni video da osservare tramite l’applicazione per smartphone e tablet. Con lo Smart Motion Tracking attivo, la telecamera si sposterà automaticamente per tracciare e seguire qualsiasi movimento e si può personalizzare a piacimento la zona di rilevamento.

La telecamera della EZVIZ è dotata di due potenti LED ad infrarossi per un’illuminazione fino a 10 metri, sufficiente da coprire ogni angolo della stanza. La telecamera passa automaticamente dalla modalità diurna a quella notturna in base al cambiamento della luce ambientale. Nel caso in cui doveste essere fuori casa e volete comunicare con i vostri cari o animali domestici, c’è un sistema audio bidirezionale a due canali attivabile facilmente tramite l’applicazione.

Presente anche il supporto ad Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT e un Cloud EZVIZ che è una piattaforma di cloud video a livello globale per tutti gli utenti che raccolgono, trasferiscono, archiviano e analizzano dati audio e video. Questo vi permette di risparmiare sulle microSD che comunque sono supportate fino a 128 GB.

Non fatevi scappare questa offerta Amazon per portarvi a casa la videocamera di sorveglianza da interni al costo di soli 29,99 euro.