Videocamera esterna Blink con Echo Show 5: bundle in offerta da Amazon

Un pacchetto completo per la sicurezza della tua casa è il nuovo bundle offerto da Amazon che include un Echo Show 5 e una videocamera esterna Blink Outdoor. L’offerta esclusiva riservata agli abbonati Amazon Prime (qui puoi ottenere la prova gratuita di 30 giorni) ti permette di acquistarlo infatti a solo 65,99€. Un prezzo incredibile, considerato che risparmi ben 118,99€ rispetto il costo di listino.

Il bundle ha una disponibilità limitata e lo sarà solo per qualche giorno: ti consigliamo quindi di affrettarti. Se lo acquisti nelle prossime ore, sarà a casa tua già domani.

Videocamera esterna Blink ed Echo Show 5: il bundle per la sicurezza della tua casa

Il pacchetto di cui ti parliamo è composto dunque da una videocamera di sicurezza in HD Blink Outdoor e un Echo Show 5 di seconda generazione.

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in alta definizione senza fili alimentata a batteria. Grazie al suo funzionamento, puoi monitorare la casa giorno e notte sfruttando anche la visione notturna a infrarossi. Con due batterie AA al litio, già incluse, l’autonomia della videocamera è garantita fino a ben due anni.

Echo Show 5 è invece il famoso assistente casalingo dotato di Alexa e progettato da Amazon. Grazie ai comandi vocali, puoi impostare sveglie e timer, controllare il calendario, guardare un notiziario, fare un videochiamata e goderti musica e serie TV in streaming tramite il piccolo schermo integrato.

Naturalmente, il dispositivo funziona in combinazione con la videocamera Blink Outdoor, in modo da darti la possibilità di gestire la sicurezza della tua casa intelligente in maniera facile ed immediata.

Un’offerta dunque imperdibile: Echo Show 5 e la videocamera di sicurezza Blink Outdoor costerebbero insieme 184,98€. Grazie a questa offerta paghi tutto il pacchetto solo 65,99€: tutto quello che ti serve avere è un abbonamento Amazon Prime, di cui puoi usufruire di una prova gratuita di 30 giorni.

