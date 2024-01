Videocamera WiFi D-Link con rilevamento AI a soli 19€ su Amazon

La sicurezza oggi è al 55% di sconto su Amazon. Acquista la Videocamera WiFi D-Link a soli 19,99 euro, invece di 42,90 euro. Si tratta di un’occasione unica per proteggere la tua casa in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Dotata di rilevamento basato su AI, è perfetta per evitare spaventi inutili e sapere con certezza se c’è stata una violazione. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime.

Videocamera WiFi D-Link: sicurezza e tecnologia al tuo servizio

Con la Videocamera WiFi D-Link sei sempre al sicuro. La sua tecnologia avanzata garantisce video fluidi ad alta risoluzione con un ampio campo visivo di 120 gradi e visione notturna a infrarossi fino a 15 metri. Il rilevamento basato su AI consente al dispositivo di distinguere il movimento umano da altri oggetti o animali in movimento. L’audio a due vie ti permette non solo di ascoltare ciò che succede, ma anche di parlare.

Acquistala subito al 55% di sconto. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.