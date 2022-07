Videoconferenze: 3 funzioni esclusive di ManyCam

Cerchi suggerimenti e trucchi per aggiungere creatività alle tue videoconferenze? ManyCam è il software giusto per te. Che si tratti di telelavoro, lezioni virtuali o eventi online, quel che è certo è che non è facile organizzare una videoconferenza. ManyCam è programma orientato soprattutto verso il mondo dello streaming e offre numerose funzionalità appositamente studiate. È disponibile gratuitamente (ma con funzionalità limitate) oppure in abbonamento 2 anni: per ottenere uno sconto del 30% sui piani Studio e Premium basterà accedere a questo link e inserire nell’apposito campo il codice sconto “AFF30SUMM22” valido fino al 25 luglio.

1. Playlist

Sapevi che con ManyCam puoi creare una playlist? Si tratta di una funzione molto versatile, che può essere utilizzata in diversi campi: dalle presentazioni aziendali alle lezioni online, streaming e molto altro. Inoltre, le playlist rendono le videoconferenze più coinvolgenti per chi le segue.

2. Sfondi virtuali video

Gli sfondi virtuali, per alcuni, sono diventati un lato indispensabile delle videoconferenze. Lavorare in diretta streaming significa infatti condividere il proprio spazio personale con altre persone online e non sempre è l’ideale. Con ManyCam è possibile inserire non soltanto sfondi virtuali fotografici “standard”, ma anche video. Ciò contribuisce a creare un’atmosfera più realistica e in un certo senso “famigliare”.

3. Lo smartphone come seconda fotocamera

Con ManyCam è possibile impostare il tuo dispositivo mobile (smartphone o tablet che sia) come fotocamera principale oppure seconda fotocamera aggiuntiva e passare facilmente da una sorgente video all’altra per aggiungere un pizzico di dinamismo alla videoconferenza. Inoltre, se devi spostarti dalla postazione di lavoro per mostrare qualcosa al tuo pubblico, puoi comodamente trasportare il telefonino con te.

Coupon 30% di sconto ManyCam

ManyCam è disponibile gratuitamente, ma le funzioni sono limitate, oppure a pagamento. Grazie allo speciale coupon puoi ottenere il 30% di sconto sull’acquisto dei piani Studio e Premium, i più completi e funzionali della gamma. Tutto ciò che devi fare per riscattare l’offerta è cliccare questo link e scegliere l’abbonamento (due anni) che fa al caso tuo. Dopo averlo inserito nel carrello, spunta la casella “Ho un buono sconto” e inserisci il codice “AFF30SUMM22” (senza virgolette). Il coupon è valido soltanto fino al 25 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.