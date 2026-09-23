I videogiochi arrivano su Android Auto, ma solo a veicolo fermo

Con Android Auto si può fare praticamente di tutto. Dopotutto, è un sistema pensato per portare lo smartphone a bordo e adattarne l’interfaccia all’uso in auto. Eppure, non è ancora un’esperienza completa. Per esempio, manca tuttora un vero lettore YouTube per Android Auto, nonostante il sistema abbia ormai superato i dieci anni di vita. E se si parla di videogiochi, la situazione è ancora più curiosa. I primi segnali di un supporto sono arrivati soltanto nel 2025.

Android Auto: i videogiochi stanno per fare il loro ingresso in grande stile nell’auto

Dopo circa un anno e mezzo, Google mette finalmente fine alla fase beta della funzionalità. Fino a questo momento, Android Auto consentiva di giocare a una trentina di titoli, mentre l’offerta era più ampia sui veicoli dotati di Android Automotive, il sistema operativo progettato da Google per l’infotainment delle auto. L’uscita dalla beta, tuttavia, va oltre il semplice cambio di etichetta, significa che il catalogo potrà finalmente crescere, dando agli sviluppatori la possibilità di aggiungere nuovi giochi e agli utenti di avere una scelta molto più ampia.

La novità apre ufficialmente le porte agli sviluppatori, che dovranno però sottostare a regole ben precise. Big G richiede la doppia compatibilità per Android Auto e Automotive, la resa ottimale su display di ogni forma e dimensione e il blocco automatico della riproduzione in marcia. La sicurezza prima di tutto, proprio come per i contenuti video, si potrà giocare soltanto a macchina rigorosamente parcheggiata.

Il supporto di un controller di gioco non è obbligatorio, ma potrebbe essere un vantaggio non trascurabile per alcuni giocatori. Ora bisogna sperare che gli sviluppatori accettino la sfida, soprattutto per Android Auto. Tra la trentina di giochi attualmente compatibili, la grande maggioranza sono titoli destinati ai bambini in tenera età.