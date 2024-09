Videosorveglianza esterno casa senza fili: l'affare Baseus (coupon)

Senza fili e con un’autonomia di 210 giorni garantita dalla batteria interna, l’impianto di Baseus Security per la videosorveglianza degli ambienti esterni della casa è in forte sconto su Amazon. Include due telecamere N1 da installare dove vuoi (giardino, vialetto d’ingresso, cortile ecc.) e la HomeStation che gestisce ogni operazione in modo centralizzato all’interno dell’abitazione. Devi solo attivare il coupon per far crollare il prezzo.

Baseus Security: tieni al sicuro la tua casa

Le unità esterne sono facili da installare, resistono alle intemperie e alle temperature estreme, hanno in dotazione sensori 2K in alta definizione con obiettivo ultragrandangolare da 145 gradi, visione notturna, sistema di illuminazione e zoom digitale. Inoltre, la tecnologia di rilevamento dei movimenti invia automaticamente un avviso sullo smartphone in caso di anomalia. Non manca poi la comunicazione audio bidirezionale per parlare da remoto. Fai un salto sulla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Non ti resta che attivare il coupon che trovi su Amazon per ottenere lo sconto di 60 euro e acquistare l’impianto per la videosorveglianza degli ambienti esterni della casa al prezzo finale di soli 139 euro. Oltre alle due telecamere N1 e alla HomeStation visibili qui sotto, nel packeging ci sono anche un adattatore per l’alimentazione di quest’ultimo, un cavo Ethernet, uno di ricarica da USB-A a USB-C per le batterie, due supporti a vite e una confezione di viti.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: approfittane ora per non perdere l’occasione. Il bundle è venduto e spedito direttamente dall’e-commerce, senza intermediari, con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro domani se effettui l’ordine adesso.