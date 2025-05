Norton 360 protegge i tuoi dati online a meno di 3€/mese

Nello scenario attuale, una soluzione come Norton 360 è fondamentale per proteggere i propri dati sensibili. Navigare online oggi è molto diverso rispetto al passato: gli annunci sono aumentati, le truffe digitali si moltiplicano e i cybercriminali sono sempre più sofisticati.

Affidarsi a un sistema che combini un antivirus di alto livello e una VPN sicura per navigare in modo riservato. La suite integrata sviluppata da Norton garantisce sicurezza digitale su più fronti. Tra le varie opzioni disponibili, Norton 360 Deluxe spicca per il rapporto qualità-prezzo: è attualmente proposto a 2,92€ al mese per il primo anno, grazie a uno sconto del 66%sul prezzo originale. In più, puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni.

Cosa offre Norton Antivirus

Norton 360 Deluxe offre una protezione completa in tempo reale contro virus, ransomware e altre minacce informatiche, incluse quelle più recenti. La suite è pensata anche per chi ha figli: include infatti un sistema avanzato di controllo parentale che permette ai genitori di monitorare e gestire l’attività online dei minori.

Un altro strumento essenziale è la VPN Secure, inclusa nel pacchetto, che garantisce una connessione criptata e anonima, utile per proteggere informazioni riservate come credenziali bancarie, password e cronologia di navigazione. Inoltre, sono presenti anche altri servizi importanti, come i 50 GB di backup del PC nel cloud, la protezione minori e il monitoraggio del dark web.

L’offerta promozionale su Norton 360 Deluxe è disponibile per un tempo limitato, ed è un’opportunità da cogliere per chi vuole migliorare la propria sicurezza online senza spendere troppo. Dopo i primi 12 mesi, il piano si rinnova automaticamente a 104,99€ all’anno, salvo disdetta anticipata.

Per attivarla basta andare sul sito di Norton.