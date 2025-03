Vinci PS5 e ASTRO BOT con l'uovo di Pasqua ufficiale PlayStation

Non tutte le uova di Pasqua sono uguali: quella ufficiale di PlayStation, appena arrivata in vendita su Amazon in vista della festività 2025, può nascondere al suo interno una console o il gioco dell’anno. Inoltre, c’è sempre un voucher utile per riscattare una settimana di prova gratuita dell’abbonamento PS Premium con tutti i suoi vantaggi, dall’accesso al multiplayer online ai giochi extra. È stata realizzata da Sony in collaborazione con KitKat.

È tornato l’uovo di Pasqua ufficiale PlayStation

Con l’acquisto è possibile partecipare al concorso che mette in palio la console PS5 e il gioco ASTRO BOT in edizione su disco, nella sua copia fisica. È il capolavoro sviluppato dal Team Asobi, eletto miglior titolo dell’anno durante i The Game Awards, un’avventura colorata e divertente che ha saputo definire un nuovo standard di riferimento all’interno del genere platform. I fortunati vincitori troveranno all’interno un biglietto con ASTRO BOT Gold. Per maggiori informazioni e per l’elenco completo degli ingredienti, dai un’occhiata alla pagina dedicata.

Ogni uovo, avvolto in un packaging che celebra il successo di ASTRO BOT, contiene un KitKat Bunny e un voucher per riscattare una settimana di prova gratuita di PlayStation Plus Premium.

Scegli tra la versione che preferisci tra gusto caramello e quella con cioccolato al latte. Attenzione: considerando il periodo, potrebbero andare esaurite in fretta. Regalalo a chi vuoi o comprala per te: saprai resistere senza aprirlo fino a Pasqua? Dopotutto, l’attesa è ancora lunga, quest’anno la ricorrenza cadrà il 20 aprile, tra oltre un mese.

Con l’abbonamento Prime hai diritto alla spedizione gratuita. La vendita è gestita da Amazon, senza passare da intermediari.