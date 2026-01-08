Vinted, problema con i pagamenti: cosa succede?

C’è un problema con i pagamenti su Vinted. In cima all’applicazione e sulla homepage della piattaforma compare il seguente messaggio:
Ci dispiace, al momento non è possibile completare i pagamenti. Riprova più tardi. Stiamo cercando una soluzione!. Qui sotto lo screenshot che abbiamo appena catturato su uno smartphone in redazione.
Problemi per i pagamenti su Vinted
Non si tratta di un vero e proprio down, nonostante le tante segnalazioni inviate dagli utenti al portale Downdetector, come testimoniato dal grafico che riportiamo qui sotto. I primi feedback sono arrivati poco dopo le 13:30.
Tutto nella norma se si prova a navigare nel catalogo di Vinted alla ricerca dei prodotti, ma quando si ha a che fare con i pagamenti si manifesta il problema. Sembra trattarsi di un intoppo che non interessa solo l’Italia: ci sono post su X scritti in altre lingue (
Siamo d’accordo che c’è un problema con Vinted, vero?).
Nello specifico, non è possibile fare offerte e acquisti. Non è dato a sapere quanto tempo richiederà l’intervento per ripristinare il corretto funzionamento della piattaforma.
Aggiornamento (8 gennaio 2026, 14:16)
Situazione invariata, il problema persiste. Nessuna comunicazione ufficiale da Vinted, se si esclude quella mostrata in cima all’applicazione e alla homepage. Il volume dei feedback inviati a Downdetector sembra comunque in lieve diminuzione.
Aggiornamento (8 gennaio 2026, 14:20)
In questo momento sembra essere scomparsa l’opzione per fare offerte ed effettuare acquisti, dalla scheda di ogni prodotto sulla piattaforma. Probabilmente, è un effetto temporaneo dei lavori in corso per risolvere il problema. C’è anche chi lamenta di non poter caricare nuovi prodotti da mettere in vendita.
Aggiornamento (8 gennaio 2026, 14:20)
Il problema è in fase di risoluzione. Le opzioni per inviare offerte e fare acquisti sono tornate disponibili. Anche i feedback su Downdetector sono in netta diminuzione.
… in aggiornamento