Vinted migliora informazioni sui prezzi e trasparenza

Vinted ha migliorato l’informazione sui prezzi e la trasparenza per i consumatori. Le modifiche sono state apportate al sito e all’app mobile, in seguito al dialogo avvenuto con la Commissione europea e le autorità degli Stati membri che avevano segnalato le pratiche commerciali scorrette. Per alcune di esse, AGCM ha inflitto all’azienda lituana una multa di 1,5 milioni di euro.

Novità per sito web e app

Il dialogo con Vinted è iniziato nel mese di dicembre 2021 attraverso il Consumer Protection Cooperation (CPC) Network, ovvero la rete delle autorità nazionali che verificano il rispetto delle direttive sulle pratiche commerciali, i termini contrattuali e i diritti dei consumatori. La società lituana deve anche rispettare gli obblighi previsti dal Digital Sevices Act per tutte le piattaforme online.

Dopo lunghe discussioni, Vinted ha implementato le seguenti modifiche:

I consumatori vengono informati in anticipo sul prezzo totale dei prodotti in vendita, inclusa la cosiddetta “commissione per la protezione dell’acquirente”, che viene aggiunta automaticamente a ogni acquisto

Sono state rimosse le pubblicità ingannevoli che creano l’impressione che gli acquisti siano gratuiti

I consumatori vengono informati chiaramente sulla procedura per richiedere un rimborso, se il loro acquisto non arriva a destinazione

Sono state aggiunte informazioni più trasparenti e dettagliate sul processo di revisione dei prodotti contraffatti, compresi i passaggi che i consumatori devono seguire per richiedere un rimborso nel caso in cui il loro acquisto risulti essere contraffatto

Sono state aggiunte informazioni più trasparenti e dettagliate sul processo di verifica dell’identità che i consumatori devono seguire quando vogliono vendere beni usati

Sono state rese più chiare le informazioni sulla politica di revisione, incluso il modo in cui vengono calcolate le valutazioni medie degli utenti, la differenza tra recensioni automatizzate e recensioni scritte dagli utenti, nonché il modo in cui gli utenti possono segnalare recensioni sospette

Vinted non ha invece accettato due richieste del CPC Network, ovvero informare i consumatori che i prezzi visualizzati non includono le spese di consegna e indicare all’inizio della procedura di acquisto quali spese di consegna minime vengono applicate. Il CPC Network potrebbe ricorrere ad azioni coercitive, se Vinted non risolverà questi problemi.

Il CPC Network vigilerà sul rispetto degli impegni. Se non verranno implementati correttamente, le autorità nazionali potrebbero infliggere una sanzione, come già avvenuto in Italia.