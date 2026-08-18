Violazione copyright con Seedance: accordo ByteDance-MPA

La Motion Picture Association (MPA) ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con ByteDance per proteggere la proprietà intellettuale degli Studios di Hollywood. La pace arriva dopo lo scontro iniziato a febbraio, quando l’azienda cinese ha annunciato il modello Seedance 2.0. L’attuale versione 2.5 include maggiori protezioni per evitare la violazione del copyright.

MPA sotterra l’ascia di guerra

Seedance 2.0 è diventano virale sui social dopo la pubblicazione del video di un combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise. Nei giorni successivi sono apparse online clip che raffigurano personaggi di Disney, Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery, Sony Pictures, Netflix e altre aziende che operano nel mercato dell’intrattenimento. ByteDance ha quindi iniziato a ricevere lettere di diffida, una delle quali è stata inviata dalla Motion Picture Association.

Il CEO Charles Rivkin aveva dichiarato:

In un solo giorno, il servizio AI cinese Seedance 2.0 ha fatto un uso non autorizzato di opere protette da copyright statunitense su vasta scala. Lanciando un servizio che opera senza adeguate misure di sicurezza contro la violazione del copyright, ByteDance ignora le consolidate leggi sul diritto d’autore che tutelano i diritti dei creatori e sono alla base di milioni di posti di lavoro americani. ByteDance dovrebbe cessare immediatamente la sua attività illecita.

ByteDance ha successivamente implementato modifiche per impedire la violazione del copyright e sospeso la distribuzione globale di Seedance 2.0. Ieri sera è stato annunciato un accordo che sancisce la fine dello scontro tra l’azienda cinese e MPA.

ByteDance rafforzerà i filtri per impedire la generazione di video e immagini non consentiti con modelli, tool e servizi, tra cui Seedance, Seedream, Dreamina, TikTok e CapCut. Questo è il commento dell’azienda cinese: