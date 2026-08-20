Violazione privacy minori: Discord disattiva i live stream

Discord ha disattivato le funzionalità Go Live e condivisione schermo in Brasile per rispettare un ordine del garante della privacy. L’azienda statunitense non ha implementato misure sufficienti per proteggere bambini e adolescenti che possono accedere a live stream pericolosi. La piattaforma viene utilizzata anche da predatori sessuali e truffatori, come evidenziato dal Procuratore Generale del Texas.

Funzionalità video troppo pericolose per i minori

All’inizio di agosto, la Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) del Brasile ha avviato un’indagine per verificare il rispetto da parte di Discord della legge sulla protezione dei minori in vigore da marzo 2026.

In base alle prove raccolte dai tecnici dell’autorità, l’azienda statunitense non ha adottato misure per prevenire e mitigare i rischi di accesso, esposizione, raccomandazione o facilitazione del contatto con contenuti o pratiche che costituiscono gravi violazioni dei diritti dei bambini e degli adolescenti, tra cui induzione, istigazione e assistenza alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio.

ANPD ha quindi adottato un provvedimento d’urgenza (cautelare) ordinando la sospensione delle funzionalità video, tra cui live streaming, condivisione schermo e videochiamate. Come scrive la stessa azienda, l’indagine e il relativo ordine sono conseguenza di un grave fatto di cronaca. Una ragazza minorenne è stata spinta al suicidio durante una diretta streaming. Discord è in disaccordo con l’autorità brasiliana, ma ha deciso di rispettare l’ordine.

ANPD evidenzia che Discord non ha accesso al contenuto dei flussi video, quindi non può rilevare le violazioni in tempo reale. Utilizza sistemi automatizzati che non funzionano correttamente o interviene dopo le segnalazioni degli utenti. La sospensione rimarrà in vigore finché non verranno implementate misure efficaci per proteggere i minori. L’indagine continua e potrebbe terminare con un sanzione fino a 50 milioni di reais (circa 8,2 milioni di euro).