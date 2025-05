Violazioni di dati in aumento in Italia: come una VPN può aiutarti

L’ultimo rapporto Clusit ha certificato un incremento delle violazioni di dati in Italia del 65% rispetto all’anno precedente. In aumento anche il costo delle violazioni, in crescita del 23%, il più grande incremento riscontrato dalla pandemia. Le probabilità di subire un data breach sono purtroppo elevate, anche se si è dei semplici cittadini privati, da qui la necessità di intervenire. L’utilizzo di una VPN, ad esempio, può essere d’aiuto.

Il servizio di rete privata virtuale consente infatti di nascondere il proprio indirizzo web agli occhi di hacker e cybercriminali, di conseguenza anche le attività svolte sul web rimangono ignote agli eventuali utenti malintenzionati. Tra i migliori servizi oggi disponibili si annovera Private Internet Access, conosciuta anche con l’acronimo P.I.A., una VPN 100% open source e no-log, con supporto tecnico 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale, il piano di due anni di Private Internet Access è in offerta al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono due mesi extra in regalo. Calcolatrice alla mano, la spesa per i primi due anni è pari a 51,74 euro, lo stesso importo previsto dal terzo anno in avanti in caso di rinnovo.

I principali punti di forza di Private Internet Access

La VPN proposta dal fornitore Private Internet Access offre una politica 100% no-log, grazie anche all’utilizzo di server che funzionano solo su RAM. Ciò significa che a ogni riavvio della VPN si ottiene una cancellazione di ogni proprio attività svolta mentre si è connessi alla rete Internet.

Un’altra funzionalità significativa è il monitoraggio gratuito di eventuali violazioni del proprio indirizzo di posta elettronica: nel caso si rimanga vittime di una violazione di dati, lo strumento di notifica integrato nel servizio VPN invierà in automatico tutti i consigli necessari all’utente per proteggere i propri dati.

L’offerta di Private Internet Access, grazie alla quale è possibile attivare il piano di due anni al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, è valida per un periodo di tempo limitato.