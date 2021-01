Sconti d'inizio 2021: Windows 10 PRO a 13 euro su VIP-SCDKey

Questa volta lo sconto arriva fino al 20%: le licenze software messe a disposizione dal programma VIP-SCDKey incontrano in questo inizio 2021 uno sconto extra che supera lo sconto fin qui raggiunti nei mesi passati, abbattendo ulteriormente i prezzi per l’accesso ad alcuni dei software di produttività più comuni.

Per garantire il taglio del 20% al prezzo di acquisto è sufficiente inserire il codice coupon indicato all’interno dell’apposito modulo in fase di checkout. Lo sconto non è valido soltanto sugli esempi indicati, ma si estende ad ogni singolo prodotto (anche in ambito gaming) disponibile sulla vetrina online: scegli, metti nel carrello, inserisci il coupon e acquista.