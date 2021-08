VIP-SCDkey Back to School: Windows 10 PRO OEM a €11

Quando c'è aria di estate, il profumo è quello del Back to School: sono queste le settimane in cui ci si organizza per il rientro in classe post-vacanze ed è questo il momento nel quale si riorganizzano le postazioni di studio o di lavoro sulle quali ci si applicherà al rientro. Ecco che proprio in questi giorni il programma VIP-SCDKey scaglia sui propri utenti un nuovo coupon riservato per far proprie le licenze sconto più appetibili: il semplice uso del coupon VIPPF, infatti, taglia i prezzi addirittura del 30%.

Back to School, con il coupon

Queste le licenze più HOT di questo agosto:

Prezzi pazzeschi, insomma, per far proprie le licenze più utili: il coupon è applicabile a ogni altro pacchetto software che si possa trovare sul catalogo VIP-SCDKey e lo sconto è ricavato inserendo il codice VIPPF nell'apposito modulo disponibile in fase di checkout.

Per incredibili che possano essere le tue vacanze, il rientro sarà più dolce con un coupon.