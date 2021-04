VIP-SCDkey: Office 2016 solo 23€ e Windows 10 PRO 13€

Tornano gli sconti sulle licenze software dello store VIP-SCDkey, dove con uno speciale codice coupon esclusivo è possibile tagliare prezzi già di per sé stessi estremamente convenienti. Per questa settimana lo sconto garantito dall’apposito coupon disponibile è pari al 20%.

Ecco tutte le istruzioni per far propri i software più utili per le proprie attività quotidiane.

Office e Windows, -20% con il coupon

In vetrina, come sempre, il meglio dell’offerta Microsoft con i super-sconti disponibili per la gamma Windows e la famiglia Office:

L’elemento comune per tutte le offerte è il medesimo: basso prezzo e coupon VIPPF che consente di tagliare di un 20% ulteriore il costo complessivo. L’offerta si applica peraltro su qualsiasi altro prodotto disponibile a catalogo, passando dai software più comuni e arrivando fino al gaming.

Sponsored by VIP-SCDkey