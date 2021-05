VIP-SCDkey Promo: Windows 10 PRO 13€, Office 2016 23€

Windows e Office ancora una volta sugli scudi grazie agli sconti che VIP-SCDkey ha riservato a questi giorni di offerta sulle migliori licenze software disponibili per l’utilità quotidiana. Il processo per ottenere lo sconto resta quello tradizionale: sfruttando il coupon relativo al codice sconto VIPPF è possibile ottenere un taglio del prezzo delle singole licenze pari al 20%.

VIP-SCDkey, le migliori offerte con coupon VIPPF

Queste alcune delle migliori offerte del momento:

Una volta selezionato il software di proprio interesse è possibile far proprio il codice licenza attraverso un click sul prodotto e la creazione del relativo carrello. In fase di pagamento, in seguito, è sufficiente inserire il coupon VIPPF nell’apposito modulo per ottenere il promesso taglio del 20% sul prezzo indicato a catalogo.

Va ricordato come lo sconto legato al codice VIPPF non sia relativo soltanto ai software sopra elencati, ma sia accessibile altresì per l’acquisto di altri software o videogiochi disponibili sulla vetrina del sito SCDkey.

Sponsored by SCDkey