VIPRE Antivirus Plus: 12,99 euro per 5 dispositivi

Probabilmente in Italia non è molto popolare, ma la software house statunitense sviluppa soluzioni di sicurezza molto efficaci, come dimostrano vari test indipendenti. Il catalogo include tre versioni, la più economica della quale è VIPRE Antivirus Plus. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno a 12,99 euro che consente di proteggere fino a cinque dispositivi.

VIPRE Antivirus Plus: sconto del 72%

VIPRE Antivirus Plus è compatibile solo con Windows (il supporto per macOS è disponibile nelle suite Advanced Security e Ultimate Security Bundle). Ci sono tuttavia tutte le funzionalità minime per avere una protezione completa. La semplice interfaccia consente di effettuare la scansione manuale (completa, veloce o personalizzata) o di impostare una scansione programmata. In una sezione dedicata è possibile attivare la protezione in tempo reale (i file vengono esaminati quando aperti o copiati).

L’antivirus rileva ogni tipo di minaccia, inclusi i sempre più diffusi ransomware. I file infetti vengono automaticamente aggiunti alla quarantena. Il software blocca inoltre l’accesso ai siti pericolosi (l’utente può eventualmente creare una whitelist) e rileva gli exploit che possono essere distribuiti tramite browser. È disponibile anche un tool per l’eliminazione sicura dei file (che non possono essere più recuperati). Ovviamente il download degli aggiornamenti è automatico, in modo da individuare i malware più recenti.

Grazie all’offerta attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno a 12,99 euro, invece di 45,99 euro (sconto del 72%). Il pagamento è possibile con carta di credito, PayPal e bonifico. VIPRE permette di testare l’antivirus per 30 giorni e offre la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.